У замначальника ГИБДД Башкирии прошли обыски

В Уфе в кабинете у заместителя начальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова прошли обыски

В Уфе в кабинете у заместителя начальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова прошли обыски. Об этом Пруфы.ру сообщил собственный источник. Правоохранители организовали следственные действия вчера, 2 ноября.

По данным издания, Эльвир Сагитов курировал работу «золотого гаишника», начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Ильдуса Шайбакова. Последний уволен из органов и сейчас находится в бегах из-за обвинений в коррупции. Следствие также считает его организатором преступной банды, куда также входили его бывший зам и еще пять бывших сотрудников МРЭО ГИБДД – их задержали по подозрению во взяточничестве.