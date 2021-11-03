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Общество3 ноября 2021 13:26

У замначальника ГИБДД Башкирии прошли обыски

Следственные действия были организованы 2 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе в кабинете у заместителя начальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова прошли обыски

В Уфе в кабинете у заместителя начальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова прошли обыски

В Уфе в кабинете у заместителя начальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова прошли обыски. Об этом Пруфы.ру сообщил собственный источник. Правоохранители организовали следственные действия вчера, 2 ноября.

По данным издания, Эльвир Сагитов курировал работу «золотого гаишника», начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Ильдуса Шайбакова. Последний уволен из органов и сейчас находится в бегах из-за обвинений в коррупции. Следствие также считает его организатором преступной банды, куда также входили его бывший зам и еще пять бывших сотрудников МРЭО ГИБДД – их задержали по подозрению во взяточничестве.