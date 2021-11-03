Жители пятиэтажки в Башкирии неделю жили по соседству с трупом в заваленной мусором квартире

Под окнами пятиэтажки скопилась огромная гора мусора. Фото: соцсети

Уже который день жители пятиэтажки на улице Артема в Стерлитамаке вынуждены наблюдать странную картину. Под окнами дома скопилась огромная куча мусора, который выбрасывается прямо из окна. Ветер разметает по окрестностям обрывки полуистлевших тряпок, куски полиэтилена, а из-за ужасного смрада никто из жильцов дома не рискует открыть форточку.

Как оказалось, в этой злополучной квартире проживала 63-летняя женщина с синдромом Плюшкина. Все содержимое свалок она тащила в дом, а когда умерла, то около 5 дней пролежала в завалах мусора. Когда от невыносимого гнилостного запаха уже невозможно стало дышать, соседи нашли дальних родственников, которые проникли в квартиру и нашли полуразложившийся труп.

- Эту женщину звали Рамилей, ей было всего 63 года. Ни мужа, ни детей у нее не было, всегда жила одна, кошек местных подкармливала. Она была вполне адекватной, даже доброй, никогда от нее ничего плохого не слышал. Была только одна странность: Рамиля работала раньше дворником и весь мусор тащила к себе домой. В итоге вся квартира была завалена мусором, - рассказывает местный житель Владислав Ф.

- Сколько соседи раньше терпели. Сколько в УК обращались, но они даже не штрафовали эту женщину. В итоге сейчас со всем разбирается ее сестра, которая сама разгребает мусор и за свой счет будет его вывозить, даже не зная, кому в итоге достанется квартира, - говорит еще одна соседка Ирина Е.

Многие комментаторы отметили, что в пандемию такие случаи скоро станут обыденностью, ведь очень много одиноких пожилых людей, за которыми никто не присматривает.

- Соседей надо знать хотя бы на своей площадке. Обмениваться номерами телефонов, приветствовать хоть иногда, - справедливо отмечают жители Башкирии.