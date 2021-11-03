В Башкирии новый антирекорд по новым случаям коронавируса

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 673 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 673 человек – для республики это антирекорд по росту заболевших (предыдущий максимум – 672). С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано более 88,1 тысячи случаев инфицирования. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Число новых смертей от инфекции снизилось: если за позапрошлые сутки от COVID-19 скончались 36 пациентов, то за прошлые – 27. Переболели коронавирусом более 77,2 тысячи жителей Башкирии, 583 из них – за последние сутки.

Первый компонент вакцины против коронавируса в Башкирии получили 1,69 млн человек, полностью привились 1,35 млн.