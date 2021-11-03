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Здоровье3 ноября 2021 10:54

В Башкирии новый антирекорд по новым случаям коронавируса

Прирост числа жертв инфекции тем временем, напротив, снизился
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 673 человек

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 673 человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 673 человек – для республики это антирекорд по росту заболевших (предыдущий максимум – 672). С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано более 88,1 тысячи случаев инфицирования. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Число новых смертей от инфекции снизилось: если за позапрошлые сутки от COVID-19 скончались 36 пациентов, то за прошлые – 27. Переболели коронавирусом более 77,2 тысячи жителей Башкирии, 583 из них – за последние сутки.

Первый компонент вакцины против коронавируса в Башкирии получили 1,69 млн человек, полностью привились 1,35 млн.