Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 10:10

В пандемию жителям Башкирии помогают более 4,4 тыс. волонтеров

Они покупают продукты и лекарства и отвозят пожилых в поликлиники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: Радий Хабиров // vk.com

фото: Радий Хабиров // vk.com

В период пандемии коронавируса жителям Башкирии помогают более 4,4 тысячи волонтеров. Об этом сегодня, 3 ноября, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Волонтеры помогают одиноким, тем, кому сложно передвигаться, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Покупают продукты и лекарства, отвозят пожилых в поликлиники, забирают обратно, – рассказал руководитель региона.

За неделю в колл-центр волонтерского проекта «Наша забота» поступило 2 360 звонков, 2 156 из них – из сельских районов. Хабиров поблагодарил активистов за работу и добавил, что желающие присоединиться к движению могут позвонить по телефону 8-800-201-89-03 в будние дни с 9:00 до 18:00.