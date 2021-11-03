В пандемию жителям Башкирии помогают более 4,4 тыс. волонтеров

фото: Радий Хабиров // vk.com

В период пандемии коронавируса жителям Башкирии помогают более 4,4 тысячи волонтеров. Об этом сегодня, 3 ноября, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Волонтеры помогают одиноким, тем, кому сложно передвигаться, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Покупают продукты и лекарства, отвозят пожилых в поликлиники, забирают обратно, – рассказал руководитель региона.

За неделю в колл-центр волонтерского проекта «Наша забота» поступило 2 360 звонков, 2 156 из них – из сельских районов. Хабиров поблагодарил активистов за работу и добавил, что желающие присоединиться к движению могут позвонить по телефону 8-800-201-89-03 в будние дни с 9:00 до 18:00.