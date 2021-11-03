В уфимском ТЦ «Мега» возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19

Предварительная запись на вакцинацию в "Меге" не требуется

В Уфе в торговом центре «Мега» возобновил работу ранее закрытый пункт вакцинации от COVID-19. Об этом накануне вечером, 2 ноября, сообщила администрация комплекса.

Пункт вакцинации работает ежедневно с 14:00 до 20:00 (перерывы с 16:00 до 16:15 и с 18:00 до 18:15). Он изолирован от основной части ТЦ – войти можно с третьего входа. Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Вакцинация проходит в порядке живой очереди.

Напомним, в конце сентября в Уфе было сокращено число мобильных пунктов вакцинации (из девяти осталось всего три) – в том числе и в «Меге».