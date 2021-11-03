Житель Башкирии пытался пронести в суд нож

Мужчина проходил свидетелем по гражданскому делу и прихватил с собой в суд нож

В башкирском городе Салавате местный житель пытался пронести нож в здание суда. Об этом 2 ноября сообщили в федеральной службе судебных приставов.

– Мужчина пришел в суд в качестве свидетеля на один из гражданских процессов. Его попросили выложить запрещенные к проносу в суд предметы. Гражданин выложил складной нож и пояснил, что других запрещенных предметов при себе не имеет, – передали в надзорном ведомстве.

Во время проверки металлоискателем у мужчины был обнаружен газовый баллончик, а также нож, встроенный в ремень. Из-за попытки скрыть от приставов опасные предметы на посетителя составили административный протокол по статье о неисполнении законного распоряжения судебного пристава.