В Уфе легковушку намотало на столб – водитель погибла

фото: ГИБДД РБ
Вечером 2 ноября в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
Авария случилась на Алексеевском шоссе, где 38-летняя горожанка за рулем кроссовера Nissan Juke не справилась с управлением и врезалась сначала в металлическое ограждение, а затем в электроопору. При столкновении иномарку буквально намотало на столб.
– В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство, – передали в Госавтоинспекции.
За прошедшие сутки это единственное дорожное происшествие с погибшим. В еще 10 авариях пострадали 15 человек.