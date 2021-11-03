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Происшествия3 ноября 2021 7:56

В Уфе легковушку намотало на столб – водитель погибла

Смертельное ДТП случилось на Алексеевском шоссе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Вечером 2 ноября в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на Алексеевском шоссе, где 38-летняя горожанка за рулем кроссовера Nissan Juke не справилась с управлением и врезалась сначала в металлическое ограждение, а затем в электроопору. При столкновении иномарку буквально намотало на столб.

– В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство, – передали в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки это единственное дорожное происшествие с погибшим. В еще 10 авариях пострадали 15 человек.