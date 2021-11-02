В Башкирии продолжают выявлять нарушителей антиковидных мер в сфере торговли и услуг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии продолжают выявлять нарушителей антиковидных мер среди предприятий сферы торговли и услуг. Сотрудники пресс-службы регионального министерства торговли рассказали о промежуточных результатах рейдов.

Как сообщили специалисты ведомства, с 30 октября в Уфе сотрудники министерства начали проверку соблюдения указа о повышенной готовности, а также запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

В ходе рейдов, по словам регионального министра торговли Алексея Гусева, было проверено более 60 объектов сферы торговли и услуг. В трех предприятиях были выявлены нарушения. По установленным нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, которые будут переданы в суд.

– По установленным нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях, которые будут переданы в суд. В настоящее время материалы проверок по данным правонарушениям находятся на стадии рассмотрения. Возможными санкциями являются наложение штрафа и административное приостановление деятельности заведений, – сообщила пресс-служба министерства.