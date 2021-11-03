В Башкирии умерли 15-20% пациентов, госпитализированных с COVID-19 – ученый МФТИ

От коронавируса с начала пандемии в Башкирии скончались 2 694 человека

В Башкирии умерли 15-20% пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Об этом министерству образования России сообщил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Московского физико-технического института Булат Идрисов.

– Мы с коллегами делали анализ выживаемости в Башкирии. Из тех людей, которые были госпитализированы с COVID-2019, 15–20% умерли. Из тех, кто был выписан домой, примерно такое же количество умерли в течение года от последствий, – рассказал ученый. – Поэтому лучше вакцинироваться: конечно, можно и переболеть, но вы заранее не знаете, как ваш организм отреагирует.

С начала пандемии и по состоянию на 2 ноября от коронавируса в Башкирии скончались 2 694 человека. Ежедневно с 10 октября жертвами COVID-19 становятся 33-37 жителей республики. Прямо сейчас на госпитализации находятся 880 инфицированных пациентов: 35 в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.