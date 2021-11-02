В Башкирии будут судить медика, которая за маникюр и педикюр выдала сертификаты вакцинации от COVID-19

Обвиняемая самая предложила знакомой сделать поддельные документы о вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иглинском районе Башкирии за выдачу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19 будут судить 34-летнюю заведующую фельдшерско-акушерским пунктом местной ЦРБ. Медик сделала фальшивые документы о прививке, чтобы ей сделали бесплатный маникюр и педикюр. Теперь она проходит фигуранткой уголовных дел о мелком взяточничестве и служебном подлоге. Об этом 2 ноября сообщил Следственный комитет республики.

В июне 2021 года обвиняемая предложила знакомой, которая работает в салоне красоты, оформить поддельный сертификат вакцинации, а в обмен на это попросила сделать ей маникюр и педикюр. Та согласилась, но с одним условием – медик должна оформить документ не только ей, но и сожителю. В итоге так оно и случилось.

Заведующая ФАПа дала поручение медсестре внести в журнал учета прививок ложные сведения о вакцине, которую якобы получили знакомая с приятелем. Эти данные впоследствии были внесены в регистр вакцинированных от COVID-19 на портале Госуслуг.

– Обвиняемая, в продолжение своего преступного умысла, заполнила на эту же знакомую карту учета диспансеризации, внеся ложные сведения о прохождении ею осмотра перед вакцинацией и проведении самой вакцинации, после чего получила обещанные косметические услуги, – рассказали в СК.

Преступление выявили сотрудники МВД. Обвиняемая не стала отпираться и призналась в содеянном. Уголовное дело передано в суд.