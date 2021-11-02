Ревнивица из Башкирии после своего дня рождения застала мужа с другой и зарезала ее

Следователи возбудили против подозреваемой уголовное дело об убийстве

В башкирском городе Салавате 36-летняя местная жительница застала своего мужа с другой и зарезала ее. Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве, сообщил сегодня, 2 ноября, Следственный комитет республики.

30 октября подозреваемая отмечала свой день рождения. Во время праздника она поругалась с мужем и ушла из квартиры. Вернувшись на следующий день, она застала супруга в компании с 28-летней потерпевшей – на этом фоне между женщинами произошла ссора, после чего ревнивица опять удалилась.

Вечером того же дня уже пьяная злоумышленница вновь пришла в квартиру, чтобы забрать свои вещи. Потерпевшая была все еще там, и подозреваемая позвала ее на кухню выяснить отношения.

– Во время разговора между женщинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая взяла кухонный нож и ударила им в грудь оппонентки, попав в сердце. Потерпевшая выбежала из квартиры, но упала на лестничной площадке и вскоре скончалась, – передали в СК РБ.

Один из гостей супругов вызвал «скорую» и полицейских. Подозреваемая не стала скрываться и призналась во всем сотрудникам правоохранительных органов. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Следователи продолжают работу над уголовным делом.