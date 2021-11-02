Глава Минздрава Башкирии назвал ориентировочную дату поставки вакцины «Спутник Лайт»

В Башкирии в обороте сейчас находится более 500 тысяч доз вакцин от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что ориентировочно однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в республику после 10 ноября. Об этом чиновник сообщил на профильном брифинге Минздрава 2 ноября.

– «Спутник Лайт» стал пользовать популярность – объясняется это тем, что это однокомпонентная вакцина. Многие граждане идут не просто вакцинироваться, но получить свободный доступ в места общественного пользования, – отметил министр. – По той информации, которую до нас доводят через информационные порталы, ориентировочное прибытие партии «Спутник Лайт» – после 10 ноября.

Забелин призвал жителей республики не быть привередливыми в выборе вакцины, не требовать тот или иной препарат и прислушиваться к врачам. По словам главы Минздрава, сейчас в обороте в республике находится «более 500 тысяч доз» прививки, и использовать можно любую из них – как для вакцинации, так и для ревакцинации. «Дефицита вакцины нет», заключил чиновник.