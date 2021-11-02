Уфимка удивила ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале»

фото: скриншот шоу «Модный приговор» на «Первом канале»

Уфимский блогер Полина Вишневская удивила ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале» Александра Васильева. Девушка принесла в студию 3D принтер и показала, какую одежду на нем можно печатать. Эфир передачи вышел сегодня, 2 ноября.

– С таким агрегатом я сталкиваюсь впервые, – сказал Васильев, увидев 3D-принтер, а затем обратив внимание на юбку, на котором она была сделана. – Во вкусе Пако Рабан – [материал] напоминает мочалочку и лейкопластырь в люксовой аптеке. Я действительно не видел таких вещей. Это очень необычно, это новое явление в моде. Это же фантастика, будущее.

Вишневская подарила Васильеву кольцо – так же сделанное на 3D-принтере. Эксперт телепроекта Эвелина Хромченко со скепсисом отнеслась к идее сочетания технологий и моды, отметив, что далеко не все способны создать действительно эстетичную вещь.

– Давайте мы не будем смешивать горячее с вертикальным. То, что сейчас происходит в студии, смещает в голове наших зрителей ориентир. Им кажется, что вот эта штука, которая демонстрируется, действительно будет стоять в каждом доме, и они сами себе будут платья на принтере печатать. Представьте себе, что у каждого в доме есть швейная машинка, но кто-то из них зовется Кристиан Диор, а кто-то – простыни подшивает. Есть разные нужды, разные функции и квалификации, – отметила Хромченко.

Полина Вишневская в своем инстаграме призналась, что на подготовку к шоу у нее было меньше трех суток. Например, на печать юбки у нее ушло «примерно 100 часов бесперебойной работы». При этом за принтером нужно постоянно следить. В итоге девушка перед съемками в передаче очень мало спала. За три неполных дня, помимо юбки, она успела напечатать топ, туфли, аксессуары и сумочку. Все это она сделала благодаря трем 3D принтерам и с помощью друзей, которые откликнулись и помогли с печатью нескольких деталей.