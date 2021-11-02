Минздрав Башкирии ожидает выход вакцины от COVID-19 для детей в ноябре

Вакцинация от коронавируса среди детей и подростков может начаться уже в ноябре Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцинация от коронавируса среди детей и подростков может начаться уже в ноябре. Об этом сегодня, 2 ноября, на профильном брифинге рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

– Первые этапы клинических испытаний [вакцины] уже разрешены. Мы ожидаем разрешение вакцины «ГамКовидВак» [«Спутник V –]. Она будет в меньше дозировке – в зависимости от возраста юных пациентов дозировка будет уменьшена. В ближайшее время, в ноябре ожидаем внесение изменений в инструкцию и выхода препаратов для вакцинации детей.

В Башкирии по состоянию на 2 ноября от коронавируса полностью привились почти 1,35 млн человек (54% от числа подлежащих вакцинации).

На том же брифинге Максим Забелин заявил, что республика вышла на плато по заболеваемости COVID-19.