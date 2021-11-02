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Общество2 ноября 2021 14:04

В Уфе на несколько дней остановят движение двух трамваев

Это связано с капитальным ремонтом бульвара Ибрагимова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 3 по 6 ноября будет приостановлена работа двух трамвайных маршрутов – №1 и №10. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в городской администрации.

В мэрии объяснили, что временное закрытие рейсов связано с капитальным ремонтом бульвара Ибрагимова: на трамвайных путях запланировано асфальтирование. Работы будут вестись только при благоприятной погоде.

Городские службы извинились перед жителями и посоветовали заранее планировать свой маршрут.

Капитальный ремонт бульвара Ибрагимова начался в этом году, завершить его планируют к концу 2022-го. Благоустройство проезжей части власти города обещают закончить в текущем году. Ранее «КП-Уфа» писала, что из-за реконструкции бульвара водители автомобилей лишились десятков колес.