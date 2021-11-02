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Здоровье2 ноября 2021 13:32

Забелин заявил о выходе Башкирии на коронавирусное плато

Минздрав не видит резких скачков прироста заболеваемости
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минздрав Башкирии фиксирует снижение числа госпитализаций

Минздрав Башкирии фиксирует снижение числа госпитализаций

Министр здравоохранения Башкирии заявил о том, что республика вышла на плато по коронавирусу. Об этом чиновник сообщил на профильном брифинге 2 ноября.

– Мы вышли на определенную стабилизацию. Мы не видим резких скачков прироста, которые наблюдались в конце сентября и октябре. Можно говорить о так называемом плато, – передал чиновник.

Минздрав также фиксирует снижение числа госпитализаций с COVID-19 и «относительный прирост» вакцинированных против инфекции.

С начала пандемии и по состоянию на 2 ноября в Башкирии зарегистрировано 87,5 тысячи случаев коронавируса (+669 за сутки). Переболели инфекцией более 76,6 тысячи жителей (+693) и скончались от нее 2 694 пациента (+36). Полностью привились от COVID-19 почти 1,35 млн человек (54% от числа подлежащих вакцинации).