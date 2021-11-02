В Уфе начали устанавливать первую новогоднюю елку

фото: соцсети

В Уфе на площади имени Салавата Юлаева рядом с конгресс-холлом «Торатау» коммунальные службы приступили к установке пиксельной новогодней елки. В соцсетях фотографиями работы «Горзеленхоза» поделились местные жители. Монтаж искусственного сооружения также попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

фото: maps.ufanet.ru

– Так как сборка конструкции новогодней пиксельной елки требует длительного времени рабочие […] начали ее монтаж уже сегодня, – предали «КП-Уфа» в мэрии города. – По словам специалистов на сборку такой конструкции уходит от 10 до 14 дней. В частности, сегодня рабочие заняты сборкой нижнего яруса елки. К работе привлечены порядка 10 рабочих и автокран. Дополнительно сообщаем, что дислокация всех городских ёлок и новогодних городков будет сформирована и утверждена к 15 ноября.

В прошлом году установка конструкции на площади началась на день позже – 3 ноября. Праздничная иллюминация была во всем городе запущена 10 декабря.

Напомним, высота елки, в которую вмонтировано 8 370 разноцветных пикселей, составляет 32 метра. Она может отображать изображения и текст, а также воспроизводить звук.