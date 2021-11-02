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Здоровье2 ноября 2021 12:15

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 87,5 тысячи случаев COVID-19

Спада заболеваемости и смертности от инфекции все еще нет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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669 человек заразились и 36 стали жертвами коронавируса за последние сутки

669 человек заразились и 36 стали жертвами коронавируса за последние сутки

В Башкирии зарегистрировано ровно 87 500 случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки инфекцию диагностировали 669 жителям. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 в республике все еще не падает: за день жертвами инфекции стали 36 пациентов, всего она унесла жизни 2 694 человек. Переболели коронавирусом более 76,6 тысячи жителей Башкирии, 693 из них были сняты с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первый компонент прививки сделали 1,68 млн человек, полностью вакцинировались почти 1,35 млн.