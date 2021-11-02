С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 87,5 тысячи случаев COVID-19

669 человек заразились и 36 стали жертвами коронавируса за последние сутки

В Башкирии зарегистрировано ровно 87 500 случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки инфекцию диагностировали 669 жителям. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 в республике все еще не падает: за день жертвами инфекции стали 36 пациентов, всего она унесла жизни 2 694 человек. Переболели коронавирусом более 76,6 тысячи жителей Башкирии, 693 из них были сняты с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первый компонент прививки сделали 1,68 млн человек, полностью вакцинировались почти 1,35 млн.