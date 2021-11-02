Пропавшего без вести уфимца обнаружили мертвым на балконе съемной квартиры

фото: "ЛизаАлерт"

Сегодня, 2 ноября, поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о гибели 34-летнего уфимца Рубэна Т., который пропал без вести 16 сентября. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, труп именно этого мужчины был найден на балконе съемной квартиры. Его убил слесарь, с которым он познакомился накануне смерти.

Как ранее сообщалось, 17 сентября Рубэна пригласил выпить к себе на съемную квартиру 49-летний мужчина. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки хозяин дома несколько раз ударил гостя металлической трубой по голове, а затем лег спать. От полученных травм Рубэн скончался. Спустя несколько дней убийца упаковал тело в полиэтилен, засыпал его известкой и спрятал у себя на балконе. Больше месяца злоумышленник так и жил с погибшим, пока последнего разыскивали родственники, друзья, волонтеры и полицейские.

В конце октября сотрудники правоохранительных органов вышли на подозреваемого. Следователи обнаружили труп на балконе и задержали убийцу. Сейчас он находится под стражей.