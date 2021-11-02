Плевать им на локдаун! Городок в Башкирии стал столицей подпольной ночной жизни

Ночные клубы Башкирии нарушают указ Хабирова

За первые дни нерабочей недели в Салавате устраивали подпольные вечеринки в ночных клубах.

Не все жители республики восприняли антиковидные запреты Радия Хабирова серьезно. Несмотря на ограничения работы увеселительных заведений с 23 до 6 часов, в Салавате продолжали работать ночные клубы. Примечательно, что пожаловались Хабирову на подпольную ночную жизнь сами жители города, которым надоел постоянный шум и разборки нетрезвых посетителей заведений.

- Помогите, пожалуйста, решить вопрос с ночным клубом по улице Калинина. Всю ночь кричат, дерутся. Даже на время карантина не закрываются, - пишет жительница города Арина С.

Во второй раз горожан обеспокоило развлекательное заведение по улице Пугачева.

- Время 3:09 ночи, клуб работает. Плевать они хотели на локдаун и на рост заболеваемости. Они сделали себе чёрный вход и работают! Нам надоел этот клуб, который так безответственно относится к законам, - жалуется Гузель Т.

Представители местной администрации заявили, что разберутся в сложившейся ситуации. Так, чиновники провели рейд по второму адресу, но не нашли там признаков работающего ночного клуба. В ответ на это один из местных жителей заявил, что «лично был в заведении в ночь проверки».

К слову, похожие проверки проходили и в соседнем Стерлитамаке. Там по этому поводу высказался новый мэр города.