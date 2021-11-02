В Уфе три младенца находятся в реанимации из-за коронавируса

Всего в ковид-госпитале для новорожденных находятся 16 детей Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В ковид-госпитале для новорожденных на базе 17-й больницы в Уфе лежат 16 детей, зараженных коронавирусом. Трое из них находятся в реанимации. Об этом сегодня, 2 ноября, на пресс-туре по городским медицинским лабораториям журналистам сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Чиновник добавил, что инфекция передалась малышам от их матерей. Случаев смерти от COVID-19 среди младенцев нет.

Ранее «КП-Уфа» выяснила, как работает ковид-госпиталь для новорожденных. Его открыли в 17-й больнице в конце августа.