Ресурсники заявили о «незначительном» росте счетов за отопление в Башкирии

Жители Башкирии получат бумажные квитанции со счетами за тепло в ближайшее время Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Башкирии за отопление по итогам октября придется заплатить больше, чем за тот же месяц в прошлом году. В ресурсоснабжающей компании «БашРТС» рост оплаты тепла назвали «незначительным».

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма платы в домах с общедомовым прибором учёта тепловой энергии незначительно выросла, что связано с более низкой температурой наружного воздуха. А в домах без счётчика нормативные ежемесячные начисления будут одинаковыми в течение всего отопительного периода, – пояснили в ресурсники.

В «БашРТС» добавили, что электронные квитанции уже пришли в личные кабинеты абонентов, бумажный вариант будет доставлен «в ближайшее время». Компания призвала жителей оплачивать «коммуналку» в полном объеме и пригрозила последствиями в случае несвоевременного погашения задолженности – пенями и принудительным взысканием долга судебными приставами.