Певица Гульназ Асаева поделилась планами на будущее семьи и детей

Фото: instagram.com/asaeva_official

Популярная башкирская эстрадная певица Гульназ Асаева, недавно впервые ставшая матерью, разоткровенничалась в социальных сетях. Напомним, артистка тщательно скрывала свою беременность и не появлялась на публике долгое время.

Позднее она рассказала поклонникам, почему так и не решилась поделиться новостью о том, что ждет ребенка. Совсем недавно у нее и ее супруга Вилли родилась девочка, которую назвали Диной.

Накануне подписчики артистки в Инстаграм поинтересовались у Гульназ, хочет ли она еще детей. Певица откровенно ответила на этот личный вопрос и поделилась дальнейшими планами на семейную жизнь.

- Пока хочется вырастить Дину, уделяя много внимания. Одну девочку, одного мальчика хватит, - рассказала Гульназ Асаева на своей страничке в Инстаграм.