В Башкирии за передачу небезопасных домов сиротам будут судить экс-главу Белорецкого района

фото: Владислав Миронов // vk.com

В Башкирии по уголовной статье о злоупотреблении должностными полномочиями будут судить 48-летнего экс-главу Белорецкого района Владислава Миронова. По версии следствия, он предоставил сиротам непригодное жилье. Об этом 1 ноября сообщила региональная прокуратура.

– В 2012-2014 гг. Миронов предоставил 16 сиротам жилые дома, приобретенные администрацией на вторичном рынке, без осмотра их санитарного и технического состояния межведомственной комиссией либо иными квалифицированными специалистами в области строительства, – передали в надзорном ведомстве.

Прокуратура, проверив с Госжилинспекцией предоставленные дома, выяснила, что их физический износ превышал 50%. На момент приобретения срок эксплуатации жилья варьировался от 52 до 86 лет. Выводы надзорного ведомства подтвердила экспертиза – согласно ее заключению, дома были небезопасны и непригодны для проживания.

Уголовное дело против Владислава Миронова будет рассматривать Белорецкий межрайонный суд.

Напомним, Владислав Миронов возглавлял Белорецкий район 10 лет – с 2010 по 2020 год. На этом посту его сменил Андрей Иванюта, который в прошлом был министром спорта и молодежной политики Башкирии.