«Ехали с рыбалки»: погибшие в ДТП с «Ладой Ларгус» парни из Башкирии были друзьями

Погибшие в ночном ДТП в Башкирии четверо парней были друзьями – трое погибли, один находится в больнице.

Погибшие в ночном ДТП в Башкирии четверо парней были друзьями – трое погибли, один находится в больнице. Об этом сообщает издание «UFA1.RU» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что за рулем сидел 28-летний Игорь Ш. Он получил смертельные травмы и погиб на месте. На заднем сиденье находились 19-летний Рушан и 18-летний Фаиз, они тоже не смогли выжить и скончались до приезда скорой. 23-летний Роман, сидевший спереди, отделался травмами, сотрясением мозга и ушибом позвоночника, его госпитализировали в Аскаровскую ЦРБ.

Родственница одного из погибших рассказала изданию, что молодые люди были друзьями и в тот злополучный вечер возвращались домой с рыбалки.

Напомним, что трагедия произошла 1 ноября. 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал со стороны Баймакского района в сторону села Аскарово и на прямом отрезке дороги вылетел правый в кювет, и машина опрокинулась.