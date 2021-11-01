Хабиров подарил 20 автомобилей лучшим аграриям Башкирии

Ключи от личных автомобилей Радий Хабиров подарил комбайнерам, механизаторам, водителям.

Сегодня, 1 ноября, отмечается День работника сельского хозяйства, глава Башкирии вручил 20 сертификатов и ключей автомобилей Lada Niva лучшим аграриям. Все они стали победителями конкурса «Урожай – 2021».

Хабиров отметил, что засуха сильно ударила по сельскому хозяйству, однако власти все же модернизируют агропром.

- Ежегодно закупаем по 300 современных тракторов и комбайнов. В прошлом году приобрели технику на рекордные 10 млрд рублей. А в этом году мы за девять месяцев направили на эти цели 8,5 млрд рублей. Таких масштабов наши села давно не видели, - заявил глава.

Ключи от личных автомобилей Радий Хабиров подарил комбайнерам, механизаторам, водителям. Он отметил, что эти люди своим трудом создают богатство республики.