С 8 ноября подорожает проезд на одном из автобусных маршрутов Уфы

Стоимость поездки на 222-м автобусе составит 30 рублей Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе с 8 ноября изменится стоимость проезда на маршрутном автобусе №222. Об этом 1 ноября со ссылкой на частного перевозчика «Компанию Уфа-Лайн» сообщили в городской администрации.

Цена поездки при наличном, безналичном расчете, а также по карте «Алга» составит 30 рублей, пояснили в мэрии.

Автобусные маршрутки №222 начинают рейс с оздоровительного комплекса «Сипайловский» и заканчивают на остановке больницы №18.

Напомним, в конце октября еще один частный перевозчик – Фанис Батыров – анонсировал изменение цен на поездки сразу по девяти маршрутам.