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Общество1 ноября 2021 17:28

С 8 ноября подорожает проезд на одном из автобусных маршрутов Уфы

Для наличного, безналичного расчета и карты «Алга» будет установлена одна и та же цена
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Стоимость поездки на 222-м автобусе составит 30 рублей

Стоимость поездки на 222-м автобусе составит 30 рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе с 8 ноября изменится стоимость проезда на маршрутном автобусе №222. Об этом 1 ноября со ссылкой на частного перевозчика «Компанию Уфа-Лайн» сообщили в городской администрации.

Цена поездки при наличном, безналичном расчете, а также по карте «Алга» составит 30 рублей, пояснили в мэрии.

Автобусные маршрутки №222 начинают рейс с оздоровительного комплекса «Сипайловский» и заканчивают на остановке больницы №18.

Напомним, в конце октября еще один частный перевозчик – Фанис Батыров – анонсировал изменение цен на поездки сразу по девяти маршрутам.