Дождь с мокрым снегом и гололед прогнозируют синоптики в Башкирии

В Башкирии ожидается дождь с мокрым снегом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, 2 ноября.

В целом в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах возникнет гололедица. Ветер будет умеренным: сначала подует с запада, а затем, в течение дня, сменит направление на северное, северо-восточное.

Температура воздуха после захода солнца опустится до -2, +3°, днем потеплеет до +1, +6°. На автодорогах ночью и утром местами может возникнуть туман. Он ограничит видимость до 500 метров и менее.