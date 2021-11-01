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Происшествия1 ноября 2021 14:55

В Башкирии через несколько часов после рождения скончался младенец

Трагедия случилась в конце октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочка скончалась в Зианчуринском районе Башкирии

Девочка скончалась в Зианчуринском районе Башкирии

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Зианчуринского района Башкирии Розалия Х. лишилась ребенка практически сразу после его рождения. Девочка, появившаяся на свет утром 27 октября, скончалась в родильном доме.

– Моя доченька, ты наш ангелочек на небесах. Мягких облаков тебе, – написала мать малышки на своей странице в соцсетях.

Безутешной женщине и ее супругу соболезнуют близкие, друзья и коллеги. Что именно стало причиной смерти младенца, не уточняется.

По данным министерства здравоохранения, за девять месяцев 2021 года младенческая смертность в Башкирии составила 5,8 в расчете на 1 000 детей, родившихся живыми.