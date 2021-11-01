В Уфе на два дня частично перекроют движение по мосту через Белую

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В Уфе с полуночи 2 ноября до полуночи 4 ноября будет перекрыта одна полоса проезжей части Бельского моста 1992 года постройки. Речь идет об участке от улицы Воровского до остановки «Школьная» в сторону Аэропорта.

Как пояснили в администрации города, ограничение вызвано необходимостью организовать новую схему движения после открывшегося сегодня, 1 ноября, моста-вставки.

Городские службы попросили жителей с пониманием отнестись к принятым мерам и извинились за возможные неудобства.