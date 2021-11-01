Уфимцы вызвали спасателей, чтобы поймать хорька

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня утром, 1 ноября, в Уфе спасатели получили необычный вызов – жильцы дома попросили их поймать хорька, который поселился у них в подъезде. Горожане боялись, что зверек может ненароком укусить их детей.

Сотрудники Управления гражданской защиты отловили хорька и временно взяли его к себе в отряд. Теперь в ведомстве надеются найти хозяев животного.

– Несмотря на то, что соседи пообещали узнать, в какой квартире жило животное, расклеить объявления и сообщить хозяевам, откуда забирать своего любимца, спасатели также надеются и на силу интернета, – передали в УГЗ.

Спасатели заверили, что знают, чем кормить и как содержать хорька – он будет сытым и в тепле, пока не найдутся его владельцы.