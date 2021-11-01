«Нам придется потерпеть»: Хабиров извинился перед жителями Уфы

Арочный мост 1956 года, по словам Хабирова, будут ремонтировать три года Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 1 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на открытии нового моста-вставки через реку Белую извинился перед жителями Уфы. По словам руководителя республики, скоро жителей столицы ждут новые неудобства из-за закрытия на реконструкцию арочного моста.

– Извиняюсь перед жителями Уфы. Сейчас у нас вроде 11 полос, но на самом деле будет девять, поскольку любимый уфимцами арочный мост в самое ближайшее время будем закрывать. Мост 1956 года, он требует очень серьезного ремонта. А делать его придется долго – почти три года. Поэтому нам придется терпеть. Но мосты – это такое дело: их долго строить, и это очень дорого, – заявил Хабиров.

Напомним, сегодня, 1 ноября в Уфе в 12:30 было открыто движение по новому мосту-вставке через реку Белую в створе улицы Воровского. Строительство нового Бельского моста между двумя существующими началось в середине 2019 года. Общая протяженность сооружения составляет 688 метров.