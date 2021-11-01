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Общество1 ноября 2021 16:00

«Нам придется потерпеть»: Хабиров извинился перед жителями Уфы

Горожан ждут новые неудобства
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Арочный мост 1956 года, по словам Хабирова, будут ремонтировать три года

Арочный мост 1956 года, по словам Хабирова, будут ремонтировать три года

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 1 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на открытии нового моста-вставки через реку Белую извинился перед жителями Уфы. По словам руководителя республики, скоро жителей столицы ждут новые неудобства из-за закрытия на реконструкцию арочного моста.

– Извиняюсь перед жителями Уфы. Сейчас у нас вроде 11 полос, но на самом деле будет девять, поскольку любимый уфимцами арочный мост в самое ближайшее время будем закрывать. Мост 1956 года, он требует очень серьезного ремонта. А делать его придется долго – почти три года. Поэтому нам придется терпеть. Но мосты – это такое дело: их долго строить, и это очень дорого, – заявил Хабиров.

Напомним, сегодня, 1 ноября в Уфе в 12:30 было открыто движение по новому мосту-вставке через реку Белую в створе улицы Воровского. Строительство нового Бельского моста между двумя существующими началось в середине 2019 года. Общая протяженность сооружения составляет 688 метров.