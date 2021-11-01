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Здоровье1 ноября 2021 13:01

666 человек заразились и 37 скончались от коронавируса в Башкирии за день

Общее число случаев инфицирования приближается 87 тысячам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Более 2,6 тысячи жителей Башкирии скончались от коронавируса

Более 2,6 тысячи жителей Башкирии скончались от коронавируса

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 666 человек. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано более 86,8 тысячи случаев инфицирования. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 37 пациентов, всего жертвами инфекции стали 2 658 жителей Башкирии. Переболели коронавирусом почти 76 тысяч человек, 658 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,66 граждан республики, вторым – 1,34 млн.