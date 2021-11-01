Главврач РДКБ может стать депутатом башкирского парламента

фото: Рустэм Ахметшин // instagram.com

Вакантное место депутата башкирского парламента может занять главный врач республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин. Его кандидатуру предложила «Единая Россия». Предполагается, что руководитель лечебницы сменит однопартийца Тагира Гизатуллина, который под заявление о досрочном сложении полномочий.

Ахметшин был депутатом прошлого, пятого созыва Госсобрания-Курултая. Спикер парламента полагает Константин Толкачев полагает, что опыт работы главврача «будет востребовал» в работе заксобрания. Решение о передаче мандата принимает ЦИК республики по представлению партии.

Рустэму Ахметшину 58 лет. Он заслуженный врач России и Башкирии, кандидат медицинских наук. Работать начал в 1987 году врачом-интерном в РДКБ. Там же он трудился врачом-урологом, заведующим урологическим отделением. В 2003-2008 годах занимал должность заместителя главврача, а затем и сам стал руководить больницей.