В Башкирии предложили наказывать граждан и ТЦ за использование чужих сертификатов о вакцинации

ТЦ может грозить ответственность за пропуск посетителей по чужим сертификатам о вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель фракции «Единая Россия» в башкирском парламенте Рустам Ишмухаметов предложил привлекать к ответственности торговые центры и другие организации за пропуск посетителей по чужим сертификатам о вакцинации против коронавируса. Депутат считает, что порядок проверки сертификатов «далек от совершенства». По его словам, проверки торговых центров «свидетельствуют о недостаточной эффективности контроля».

– Ничего не стоит пройти с чужим сертификатом, поскольку никто не проверят документы, удостоверяющие личность. Один и тот же сертификат может показать на телефоне неограниченное количество людей. При этом женщина может даже пройти с сертификатом мужчины и наоборот – охранники на входе проверяют лишь наличие сертификата, – сказал Ишмухаметов.

Депутат посетовал, что в нерабочие дни в Башкирии наблюдается наплыв посетителей в торговые центры – при этом многие игнорируют рекомендации о вакцинации и обходят запрета на посещение общественных мест для непривитых. Такое положение дел может привести к новому всплеску распространения коронавируса.

Ишмухаметов добавил, что привлекать к ответственности необходимо не только торговые центры, но и самих граждан, использующих чужие сертификаты.

Напомним, в Башкирии в торговые центры и другие общественные места пускают только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса, справки о перенесенной за последние полгода инфекции либо медотвода (его нужно представить вместе с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19).