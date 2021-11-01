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Общество1 ноября 2021 10:57

В Уфе открыли движение по новому мосту через реку Белую

Сооружение строили почти 2,5 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Движение по мосту пустили после торжественного открытия

Движение по мосту пустили после торжественного открытия

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе сегодня, 1 ноября, в 12:30 было открыто движение по новому мосту-вставке через реку Белую в створе улицы Воровского. Этому предшествовала торжественная церемония, на которой во главе с руководителем республики Радием Хабировым присутствовали топ-чиновники республиканского правительства и городской администрации.

Хабиров во время открытия моста на счастье разбил бутылку шампанского. Он поблагодарил строителей и заверил, что работа строительству новых мостов и реконструкции существующих будет продолжена.

На открытии моста присутствовали топ-чиновники во главе с Радием Хабировым

На открытии моста присутствовали топ-чиновники во главе с Радием Хабировым

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Строительство нового Бельского моста между двумя существующими началось в середине 2019 года. Общая протяженность сооружения составляет 688 метров. По нему организовано трехполосное одностороннее движение на выезд из Уфы. Общая стоимость вставки превысила 3 млрд рублей. В ближайшее время арочный мост 1956 года постройки будет закрыт на реконструкцию. На нем укрепят опоры и заменят пролетное строение.

Открытие моста через Белую в Уфе // 1.11