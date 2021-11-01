В Уфе открыли движение по новому мосту через реку Белую

Движение по мосту пустили после торжественного открытия Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе сегодня, 1 ноября, в 12:30 было открыто движение по новому мосту-вставке через реку Белую в створе улицы Воровского. Этому предшествовала торжественная церемония, на которой во главе с руководителем республики Радием Хабировым присутствовали топ-чиновники республиканского правительства и городской администрации.

Хабиров во время открытия моста на счастье разбил бутылку шампанского. Он поблагодарил строителей и заверил, что работа строительству новых мостов и реконструкции существующих будет продолжена.

На открытии моста присутствовали топ-чиновники во главе с Радием Хабировым Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Строительство нового Бельского моста между двумя существующими началось в середине 2019 года. Общая протяженность сооружения составляет 688 метров. По нему организовано трехполосное одностороннее движение на выезд из Уфы. Общая стоимость вставки превысила 3 млрд рублей. В ближайшее время арочный мост 1956 года постройки будет закрыт на реконструкцию. На нем укрепят опоры и заменят пролетное строение.