Мэр башкирского города назвал «пиром во время чумы» работу ночных заведений в нерабочие дни

Инспекция увидела весёлые компании, которым заведения ни в чём не отказывали: еда, алкоголь, кальяны, грохочущая музыка

Исполняющий обязанности мэра башкирского города Стерлитамака Рустем Газизов назвал «пиром во время чумы» работу ночных заведений во время антиковидных ограничений, введенных в нерабочие дни. Сити-менеджер пожаловался на предпринимателей в своих соцсетях.

– Две ночи подряд мы проводили проверки ночных заведений нашего города. Признаюсь честно, мы рассчитывали быть услышанными. Но чуда не произошло, – написал Газизов. – Одни с первого дня стали работать в соответствии с новыми требованиями, другие, видимо, полагались на тот самый «авось»: среагировали, но после замечаний.

Чиновник отметил, что «были и вопиющие случаи», когда представители инспекции «увидели весёлые компании, которым заведения ни в чём не отказывали: еда, алкоголь, кальяны, грохочущая музыка». «Пир во время чумы! Иначе не скажешь», возмутился мэр.

По словам Газизова, у властей «нет цели кошмарить бизнес», и всем сейчас непросто». Он добавил, что предприниматели были предупреждены об антиковидном запрете на ночную работу и запланированных рейдах.

Напомним, кафе, барам и клубам Башкирии запрещено работать с 23:00 до 6:00. Эта мера будет действовать в период продолжительных выходных с 30 октября по 7 ноября, введенных на фоне обострения коронавируса.