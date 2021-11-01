В Башкирии «девятка» вылетела в кювет: два человека погибли, трое пострадали

фото: ГИБДД РБ

В Белорецком районе Башкирии легковушка вылетела в кювет. В салоне находились пять человек, двое из них – погибли. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в восьмом часу утра на 19 километре автодороги Усмангали-Ассы. Вазовская «девятка», за рулем которой находился 43-летний местный житель, при выходе с правого поворота выехала с проезжей части и опрокинулась в кювет.

– Водитель и его 18-летний пассажир скончались до приезда скорой помощи. Также в аварии пострадали три пассажира, 25-летняя девушка и двое мужчин, 28, 23 лет. Начато разбирательство, – передали в дорожной полиции.

Похожее ДТП случилось минувшей ночью в Абзелиловском районе. Там скончались водитель и два пассажира «Лады Ларгус».