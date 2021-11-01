Уфа заняла второе место в списке самых дорогих для жизни городов России

60% опрошенных уфимцев назвали свой город дорогим для жизни

Уфа по итогам соцопроса заняла второе место в списке самых дорогих для жизни городов России. В первую очередь местные жители назвали высокими цены на жилье. Об этом говорят данные сервиса по поиску работы SuperJob, который с 24 сентября по 26 октября опросил более 10 тысяч работников старше 18 лет из 16 городов-миллионников.

Первое место в рейтинге заняла Москва – ее самым дорогим городом назвали 87% респондентов. На второй позиции расположилась Уфа, жизнь здесь считают дорогостоящей 60% местных жителей. Следом идет столица Татарстана Казань, где большие расходы отметили 58% опрошенных.

В список дорогих для жизни городов также вошли Краснодар (57%), Ростов-на-Дону (54%), Волгоград (52%) и Екатеринбург (50%).