фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров дал характеристику идеальному парку для жителей республики. Руководитель региона описал образцовое место отдыха в своих соцсетях.

– Чтобы каждый, кто хочет, нашёл чем заняться. Чтобы мамочки с колясками спокойно гуляли в парке, чтобы были съезды. Чтобы пацаны не на улице слонялись, а сбивали руки на снарядах, чтобы были тихие и уютные зоны для людей старшего возраста... – написал Хабиров.

Он также отметил, что важно спрашивать у людей, «что им нравится и что они хотят». В качестве примера глава республики привел парк «Южный» в Мечетлинском районе республики. Там есть детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, тренажеры, скейт-парк и зона отдыха со скамейками.