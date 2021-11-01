Три человека погибли в ночном ДТП в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Сегодня ночью, 1 ноября, в ДТП в Абзелиловском районе Башкирии погибли три человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По предварительным данным дорожной полиции, 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал со стороны Баймакского района в сторону села Аскарово и на прямом отрезке дороги вылетел правый в кювет. Там машина опрокинулась. В салоне, помимо водителя, находились три пассажира.

– Водитель и ещё два пассажира скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир с различными травмами доставлен в ЦРБ села Аскарово, – передали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что погибшие были жителями баймакской деревни Куянтау. Они возвращались с рыбалки.