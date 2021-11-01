Зимние холода придут в Башкирию уже в начале ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирию уже в начале ноября придут зимние холода. Это следует из прогноза, который представили специалисты метеорологического ресурса «Gismeteo».

В самом начале месяца синоптики прогнозируют относительно теплую погоду, переменную облачность и небольшие дожди. Однако в середине первой недели ноября температура воздуха начнет заметно падать. Уже третьего числа столбики термометров опустятся до -6°. А уже буквально через пару дней начнутся обильные снегопады.

Помимо прочего, ожидаются очень сильные ветра. Они будут преимущественно южными, а их скорость будет всю следующую неделю в районе 10-14 м/с.