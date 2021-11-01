Уфимка отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей

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Жительница Уфы отсудила 100 тысяч рублей у Управления жилищного хозяйства Орджоникидзевского района. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба Орджоникидзевского районного суда.

В мае 2019 года уфимка проходила по улице Мира и, идя по тротуару, на нее упала большая ветка с растущего поблизости тополя. В результате случившегося у женщины случился закрытый перелом левой ключицы. Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда причиненного здоровью и убытков.

Суд постановил, что в связи с виновностью в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по содержанию придомовой территории УЖХ Орджоникидзевского района должен компенсировать женщине физические и нравственные страдания, вызванные травмой и наступившими от нее последствиями.

– Руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд определил размер компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Также судом были удовлетворены требования истца о взыскании расходов по оплате юридических услуг, расходы по оплате государственной пошлины в и расходы по проведению судебной медицинской экспертизы, – сообщила пресс-служба суда.