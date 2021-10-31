54% подлежащего вакцинации населения Башкирии полностью привились от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

54% подлежащего вакцинации населения Башкирии полностью привились от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил Минздрав республики.

Всего в регион поступило, как сообщает ведомство 1 923 458 доз вакцины. Первый компонент прививки получили 66,9% от подлежащего вакцинации жителей Башкирии (1 664 692 человека). Завершили вакцинацию – 53,9% (1 339 892 человека).

За минувшие 24 часа первым компонентом привились 7 698 человек, вторым – 2 934, всего – 10 632.

Напомним, количество умерших от COVID-19 в Башкирии превысило 2,6 тысяч человек. За сутки умерло 35 жителей республики.