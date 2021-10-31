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Общество31 октября 2021 19:06

На реке в Башкирии был обнаружен полуразложившийся труп

Определить его пол смогут только специалисты
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ

На днях на реке Ольховка, что в башкирском Стерлитамаке, был обнаружен проплывающи по водоему полуразложившйся труп. Как следует из оперативной сводки, предоставленной изданию «Стерлитамакский рабочий», найденный человек мертв около месяца.

На теле, по сообщению силового ведомства, была темная куртка. Половую принадлежность трупа из-за разложений определить сотрудникам сразу не удалось. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Выяснением личности погибшего и причиной смерти занимаются стерлитамакские специалисты регионального Следственного комитета.

Напомним, 24 июня произошел похожий случай. В старице реки Белой в Уфе был обнаружен труп неизвестного мужчины. Его тело находилось на территории необорудованного пляжа, в четырех метрах от берега. Из воды погибшего достали сотрудники аварийной службы.