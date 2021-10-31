«Не мешкая ни секунды!»: в Башкирии судебный пристав спас пожилую женщину

Фото: ФССП по Башкирии

В Башкирии судебный пристав Руслан Малабаев спас пожилую женщину, которое стало плохо в здании Абзелиловского райнного суда. Подробности произошедшего на днях рассказали сотрудники региональной Федеральной службы судебных приставов.

По словам специалистов ведомства, капитан внутренней службы Руслан Малабаев, находясь на посту в суде, помог посетительнице справиться с приступом.

– Когда на его глазах женщине стало плохо, судебный пристав, не мешкая ни секунды, подбежал к пострадавшей и оказал ей необходимую первую помощь. Подоспевшие врачи констатировали у гражданки приступ астмы, а также то, что своевременно и оперативно оказанная помощь сотрудника органа принудительного исполнения помогла пожилой женщине достаточно быстро прийти в себя и в добром здравии покинуть здание суда, – поведала пресс-служба ФССП по Башкирии.