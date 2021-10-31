Густой туман, шквалистый ветер и дожди ожидаются в Башкирии в начале ноября

Фото: Василий Вахрин

Завтра, 1 ноября, в Башкирии специалисты прогнозируют густой туман, шквалистый ветер и дожди. МЧС по республике рассказал, как погода ждет жителей региона в самом начале последнего месяца осени.

В Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируют небольшой дождь. Ветер будет западный 5-10 м/с, по востоку – порывы до 17 м/с.

Ночью в республике будет холодно: температура воздуха составит +1,+6°. Днем станет ощутимо теплее, и столбики термометров поднимутся до +5,+10°.

Автолюбителям стоит быть завтра крайне внимательными, так как на некоторых участках региональных шоссе ожидается густой туман. Видимость будет очень ограниченной – до 500 метров.