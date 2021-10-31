В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня рано утром, 31 октября, в башкирском городе Салават водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии. Подробности происшествия рассказали специалисты пресс-службы регионального ГИБДД.

Ведомство сообщило, что ДТП случилось около шести часов утра на улице Заки Валиди. Как гласит одна из версий, неустановленный водитель наехал на 60-летнего пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался прямо на месте аварии.

Водитель скрылся с места ДТП, в настоящее время правоохранители ведут его поиски.

– Госавтоинспекция Башкирии просит всех, владеющих какой- либо информацией‌ по данному факту, сообщить в ближайший‌ отдел полиции или в дежурную часть УГИБДД МВД по телефону 8 (347) 235-84-02, – обратились сотрудники ведомства.

Напомним, сегодня утром, 31 октября, на шоссе Белорецк-Уфа недалеко от села Ассы в Белорецком районе Башкирии произошла жуткая авария, унесшая жизни двух человек. Еще трое были травмированы.