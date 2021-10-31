«Прошу эти семь дней провести с позитивом»: Хабиров записал видео в необычной футболке

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Глава Башкирии Радий Хабиров записал видео в футболке с изображением Владимира Путина. В своем обращении он попросил жителей республики провести нерабочие дни «с позитивом».

– Нам еще неделю быть на карантине. Поэтому всех очень прошу эти семь дней провести с позитивом, побыть вместе, порадоваться общению друг с другом. Природа ещё нам дает такую удивительную возможность. Берегите себя, будьте счастливы! Мира и благополучия вашим домам! И не переживайте, мы со всем справимся, – заявил руководитель региона.

Хабиров подчеркнул, что, будучи на карантине будет работать. Также он отметил, что к сложившейся вокруг ограничительных мере ситуации относится «не с трагизмом, а с некоторой долей иронии».