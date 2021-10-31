Руководство популярного башкирского кафе предстанет перед судом за нарушение антиковидных норм

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Руководство популярного в Башкирии придорожного кафе предстанет перед судом за нарушение антиковидных норм. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Ведомство провело мониторинг по контролю за недопущение массового распространения COVID-19 на расположенных в Уфимском районе предприятиях общественного питания, торговли и местах массового скопления людей. Сотрудники управления заявили, что персонал кафе «Отдых» не был обеспечен не менее пятидневным запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также в заведении отсутствовали дозаторы для обработки рук кожными антисептиками.

– Оборудования по обеззараживанию воздуха в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников не установлены. Факт профилактической дезинфекции с кратностью обработки каждые две-четыре часа всех контактных поверхностей ни чем не подтверждается. В наличии всего один антисептик-дозатор «Триосепт-Экспресс». Приготовленный раствор с надписью Ника-Хлор не имеет информация о дате и времени приготовления раствора, сроке использования раствора, концентрации раствора, что не позволяет сделать вывод о проведении полноценной, эффективной дезинфекционной обработке, – сообщило ведомство.

Как сообщил Роспотребнадзор, возбуждено административные дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы дела направлены на рассмотрение по подведомственности в Уфимский районный суд Башкирии.